Samsung Galaxy S3, bug riavvio: possibile causa

Il Samsung Galaxy S3 sta fronteggiando in questi giorni un nuovo bug, quello del riavvio improvviso del device, che ha generato diverse lamentele tra gli utenti. Secondo le prime rilevazioni, pare che il problema potrebbe emergere dopo circa cinque mesi dall'acquisto del device, anche se, in alcune circostanze, l'oscillazione può arrivare fino a duecento giorni. Alcuni addetti ai lavori, più in particolare, hanno ipotizzato che la causa del bug per il Samsung Galaxy S3 possa essere di natura software, colpendo la cosiddetta memoria NAND: tesi estrema per certi versi, considerando che, qualora la notizia dovesse rivelarsi veritiera, allora si renderebbe necessaria la sostituzione della scheda madre. In un contesto di questo tipo, assumerebbero più valore le voci che vedremmo Samsung protagonista della sostituzione del Samsung Galaxy S3 "infetto", nel caso in cui dovesse emergere il bug del riavvio.