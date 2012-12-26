Samsung Galaxy S4, caratteristiche memoria RAM contenute

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 tende a dividere spesso e volentieri sia il pubblico, sia gli addetti ai lavori, per quanto concerne le sue principali caratteristiche. Uno degli argomenti più dibattuto, nel corso degli ultimi due mesi, è stato quello della dotazione della memoria RAM per il device, considerando che, in un primo momento, a detta di diversi media coreani, la scelta della casa produttrice sarebbe ricaduta su una memoria RAM da addirittura 3 GB. Con il passare dei giorni, però, le voci hanno iniziato finalmente a convergere verso una soluzione più realistica: con ogni probabilità, infatti, il Samsung Galaxy S4 potrà contare su una memoria RAM da 2 GB, raddoppiando, comunque, quella che è la dotazione attuale del Samsung Galaxy S3 internazionale e facendo un passo in avanti non di poco conto. Che finalmente le caratteristiche del Samsung Galaxy S4 mettano tutti d'accordo?