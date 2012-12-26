Caricamento...

Samsung Galaxy S4, caratteristiche memoria RAM contenute

26/12/2012

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"]Samsung Galaxy S4 memoria RAM[/caption] Il Samsung Galaxy S4 tende a dividere spesso e volentieri sia il pubblico, sia gli addetti ai lavori, per quanto concerne le sue principali caratteristiche. Uno degli argomenti più dibattuto, nel corso degli ultimi due mesi, è stato quello della dotazione della memoria RAM per il device, considerando che, in un primo momento, a detta di diversi media coreani, la scelta della casa produttrice sarebbe ricaduta su una memoria RAM da addirittura 3 GB. Con il passare dei giorni, però, le voci hanno iniziato finalmente a convergere verso una soluzione più realistica: con ogni probabilità, infatti, il Samsung Galaxy S4 potrà contare su una memoria RAM da 2 GB, raddoppiando, comunque, quella che è la dotazione attuale del Samsung Galaxy S3 internazionale e facendo un passo in avanti non di poco conto. Che finalmente le caratteristiche del Samsung Galaxy S4 mettano tutti d'accordo?

Samsung Galaxy S4, si passa direttamente al Samsung Galaxy S5?

Samsung Galaxy S3, bug riavvio: possibile causa

