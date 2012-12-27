Samsung Galaxy S4, si passa direttamente al Samsung Galaxy S5?

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 interromperà la serie della famiglia, assumendo direttamente il nome del Samsung Galaxy S5? E' questa l'ipotesi che è stata portata avanti da una fonte del calibro di SamMobile, che, in questi giorni, ha sottolineato come il nome in codice del principale device del 2013 prodotto da Samsung sarà GT-I9500, facendo dunque un doppio salto rispetto a quel GT-I9300, che, come molti sapranno, è invece il nome in codice del Samsung Galaxy S3. Difficile dire se si tratta solo del nome "burocratico", oppure se dovremo fare effettivamente a meno del Samsung Galaxy S4, ma va detto anche che il numero 4, in Corea, porta sfortuna, così come che siamo al cospetto di una cultura decisamente superstiziosa. Quali saranno le scelte di Samsung? Si rivelerà affidabile quel portavoce che aveva fatto trapelare il nome del Samsung Galaxy S4?