Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 per 3 vicinissimo

Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo in questi giorni l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 in Italia, con il processo che pare ormai avanzato per le versioni del device brandizzate Vodafone, mentre solo ora comincia ad essere segnalato qualche caso in più di variante marchiata "3", in grado di individuare l'update in questione, almeno stando alle ultime voci. Nello specifico, i risultati conseguiti fino ad ora dal Samsung Galaxy S3 con l'aggiornamento dell'OS ad Android Jelly Bean 4.1.2 possono dirsi incoraggianti, anche se dagli ambienti Samsung traspare una certa prudenza, dopo quanto avvenuto con il precedente update. Scontato che la prova del fuoco sarà rappresentata dalla durata della batteria, nel momento in cui il suddetto aggiornamento sarà disponibile anche per il Samsung Galaxy S3 no brand.