Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.2 per la versione LTE

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che procede senza interruzioni. In queste ore, infatti, si segnala l’arrivo del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3, relativamente alla versione internazionale dotata anche del modulo LTE. Insomma, siamo al cospetto di una novità che non riguarda in modo diretto l’Italia, dove l’LTE non è ancora diffuso su scala nazionale, ma che, allo stesso tempo, ci fornisce un ulteriore segnale sul fatto che l’aggiornamento Galaxy S3 non sta andando incontro agli stessi problemi che hanno preso di mira il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.1. In attesa, dunque, che anche altre versioni del Samsung Galaxy S3 Vodafone ricevano il tanto atteso update, pertanto, si può guardare con fiducia al futuro prossimo, per uno smartphone che continua a riscuotere grande interesse tra gli utenti.