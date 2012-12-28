Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 no brand scattato?

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta per ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, anche per quanto concerne la sua versione no brand. Quelle che fino a ieri potevano essere etichettate come "sensazioni positive", per quanto concerne una tempistica piuttosto ristretta per lo sbarco ufficiale dell'OS sulla variante maggiormente diffusa in Italia, da qualche ora a questa parte è qualcosa di più. A quanto pare, infatti, sono stati registrati dei casi in cui gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand hanno ricevuto la tanto attesa notifica da parte della casa produttrice, per un update che, per forza di cose, rappresenterà una svolta importante, soprattutto per l'arrivo del multi view. Restiamo in attesa di conferme ufficiali, anche perché in molti davano per certo che la precedenza sarebbe toccata nuovamente al Samsung Galaxy S3 brandizzato 3.