Samsung Galaxy S4 in foto: nuovo concept

Il Samsung Galaxy S4 è apparso in foto in queste ore, grazie ad un interessante concept che è stato portato alla luce da una fonte del calibro di SamMobile. Come molti sapranno, ad oggi è impossibile parlare con certezza di quelle che saranno le caratteristiche del nuovo top di gamma per il colosso coreano, ma l'immagine "ufficiosa" conferma quantomeno la scelta di puntare su un display da 5 pollici, come del resto riportato da diverse testate. Va anche detto che la presunta struttura del Samsung Galaxy S4, così come appare nella foto che vi abbiamo riportato, segnerebbe un momento di rottura totale, dal punto di vista del design, rispetto al Samsung Gaalxy S3, mentre sarebbero forti i richiami alla struttura di un dispositivo particolarmente apprezzato dal pubblico, come nel caso del Samsung Galaxy S2. Sarà questo il concept del Samsung Galaxy S4 che si avvicinerà maggiormente al dispositivo?