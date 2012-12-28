Aggiornamento Galaxy S3 e Android Jelly Bean 4.1.2: il recap

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che richiede un importante punto della situazione in queste ore. Come abbiamo riportato questa mattina, infatti, alcuni utenti hanno segnalato in Rete di essersi imbattuti nella disponibile dell’aggiornamento al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, anche per quanto concerne il Samsung Galaxy S3 no brand, ma, almeno per ora, non vi sono state comunicazioni ufficiali da parte di Samsung Italia, né, tantomeno, abbiamo trovato il link al download del pacchetto nell’elenco di SamMobile. Crescono, pertanto, le probabilità che l’aggiornamento Galaxy S3 in questione non sia ancora del tutto pronto e che, come avvenuto con i Samsung Galaxy S3 brandizzati 3, la casa produttrice abbia deciso di dare il via alla fase finale pre-lancio, testando il tutto su un numero limitato di dispositivi. Il weekend dovrebbe fornirci indicazioni estremamente interessanti sotto questo punto di vista.