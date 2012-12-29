Samsung Galaxy S4, uscita ad aprile e caratteristiche confermate?

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 è in uscita ad aprile, con tanto di caratteristiche a sorpresa? E' questa la tesi che è stata portata avanti nel corso delle ultime ore da una nuova fonte del calibro di Enuri Samsung, che si è anche soffermata su una particolarità che, fino ad oggi, non era ancora stata trattata da altri. Oltre a confermare le caratteristiche ormai note del Samsung Galaxy S4, che, tra le altre cose, dovrebbe poter contare su una fotocamera da 13 megapixel e su un processore quad core da 2.0 GHz, la fonte in questione ha infatti parlato anche della dotazione della cosiddetta S-Pen, avvicinando ulteriormente questa linea di smartphone a quella dei Samsung Galaxy Note. Altra peculiarità del Samsung Galaxy S4? Il suo spessore dovrebbe essere pari a 9,1 millimetri.