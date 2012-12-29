Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 prima per i 3

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe vedere l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 garantito dapprima alle versioni brandizzate con l’operatore 3 in Italia, prima di essere disponibile anche per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 no brand. Con il passare delle ore, infatti, sono aumentate le probabilità che le segnalazioni emerse la scorsa settimana da parte di alcuni utenti 3 che hanno riscontrato la disponibilità del suddetto update, vadano collocate sullo stesso piano, rispetto a quelle che sono venute alla luce nei giorni scorsi, per quanto riguarda proprio l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 del Samsung Galaxy S3 no brand. In attesa di novità da parte di SamMobile, al momento gli unici riferimenti disponibili in Rete sono questi.