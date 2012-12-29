Aggiornamento Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.1.2 sempre più atteso

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 che non fa registrare particolari novità da oltre una settimana. Sembra non avere fine, infatti, l’agonia da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 e che da diverse settimane, ormai, attendono comunicazioni ufficiali da parte della casa produttrice, per quanto concerne lo sbarco di Android Jelly Bean 4.1.2 sul device in questione. Scontato che, in un contesto di questo tipo, considerando anche il fatto che negli ultimi tempi sono giunte novità ufficiali sia per il Samsung Galaxy S3, sia per il Samsung Galaxy Note, monti un certo pessimismo da parte degli utenti, che, una volta mollata l’idea di toccare con mano l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S2 entro il 2012 (dopo il post pubblicato da SamMobile una decina di giorni fa), adesso iniziano a pensare che Android Jelly Bean 4.1.2 ed il suo aggiornamento non saranno disponibili nemmeno nelle prime battute di gennaio. Il tweet di SamMobile nella giornata di ieri, che parla dell'aggiornamento Galaxy S2 in arrivo tra fine gennaio e inizio febbraio, certo non aiuta a stemperare gli animi.