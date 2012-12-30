Samsung Galaxy S4, caratteristiche in un video
di Redazione
30/12/2012
[caption id="attachment_3188" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 presenta per la prima volta le sue potenziali caratteristiche in un video, considerando che in queste ore lo staff della testata russa Rozetked ha pubblicato su Youtube un filmato, in cui emerge un nuovo concept di quello che potrebbe essere l’erede naturale del Samsung Galaxy S3, dal design decisamente interessante. Nello specifico, il Samsung Galaxy S4 presentato per l’occasione, sarebbe dotato in primis del sistema operativo Android Key Lime Pie 5.0, senza dimenticare la fotocamera da 13 megapixel e un processore quad core da ben 2 GHz. Come accennato, poi, è particolarmente interessante il design, che si presenta decisamente più sottile, rispetto a quello che abbiamo ammirato con il Samsung Galaxy S3. Sarà effettivamente questo l’aspetto del Samsung Galaxy S4?
