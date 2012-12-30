Aggiornamento Galaxy S3, nuove segnalazioni per i no brand

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che vive giorni estremamente importanti e convulsi, per quanto concerne soprattutto la versione del Samsung Galaxy S3 no brand, considerando che, al momento, mancano link ufficiali per il download del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, ma, allo stesso tempo, crescono con il passare dei giorni le segnalazioni da parte degli utenti che hanno avuto modo di effettuare lo stesso aggiornamento. Come molti sapranno, ad oggi l'unico aggiornamento Galaxy S3 "certo" è quello destinato ai Samsung Galaxy S3 brandizzati Vodafone, ma è impossibile ignorare il fatto che diversi utenti in possesso di un device marchiato 3, oppure privo di brand, abbia riscontrato la disponibilità dell'update via Kies (rarissimi i casi dell'aggiornamento possibile via OTA, anche per i brand Vodafone). Continueremo a monitorare la situazione dell'aggiornamento Galaxy S3 anche nelle prossime ore.