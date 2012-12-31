Samsung Galaxy S4, caratteristiche S-Pen apprezzate?
[caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4, tra le sue caratteristiche, potrebbe annoverare anche la cosiddetta S-Pen, considerando le voci che sono state riportate da diversi media nel corso degli ultimi due giorni. Si tratterebbe di una svolta che andrebbe analizzata quantomeno sotto due punti di vista, considerando anche le linee guida che hanno caratterizzato Samsung nel corso degli ultimi due anni. In primo luogo, si verrebbe a creare un ponte inaspettato tra i Galaxy Note e la famiglia dei Galaxy S, se si pensa che la cosiddetta S-Pen è stata vista fino ad oggi come caratteristica distintiva del primo gruppo. La seconda, più concentrata sull'eventuale apprezzamento del pubblico per il Samsung Galaxy S4, si riferisce al fatto che lo spessore potrebbe aumentare di alcuni millimetri, facendo venire meno, in parte, la sottigliezza tanto amata da coloro che hanno acquistato in questi mesi un Samsung Galaxy S3.
