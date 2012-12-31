Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 sempre più diffuso

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, durante lo scorso fine settimana, ha fatto registrare ancora una volta novità importanti, per quanto concerne un tema come quello del rilascio del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, considerando che il colosso coreano ha garantito l'arrivo dell'OS anche in alcuni Paesi europei che, solitamente, non godono di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. In questi giorni, ad esempio, l'update in questione è stato messo a disposizione anche di coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S3 in Serbia, Spagna e Ucraina, a testimonianza del fatto che la casa produttrice continua a non riscontrare problemi nei vari Paesi in cui ha iniziato a diffondere l'aggiornamento. Insomma, l'arrivo dell'aggiornamento Galaxy S3 per tutte le versioni disponibili in Italia è sempre più vicino.