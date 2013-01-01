Samsung Galaxy S4, caratteristiche sistema operativo: Android o Tizen?

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche, vede aumentale le quotazioni di Tizen, il nuovo sistema operativo che andrà a caratterizzare parte dei device del futuro prodotti da Samsung. Queste, almeno, sono le indiscrezioni riportate da alcune fonti asiatiche, tra cui il sito giapponese Daily Yomiuri, che sembra dare addirittura quasi per scontata una soluzione di questo tipo. Curioso sottolineare che, parallelamente, molti media europei parlano invece dell'esordio del sistema operativo Android Key Lime Pie, proprio in occasione del lancio sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S4, che, lo ricordiamo, dovrebbe avvenire nel mese di aprile. Ad oggi, è praticamente impossibile propendere verso l'una o l'altra soluzione, ma sta di fatto che il Samsung Galaxy S4 tiene già da ora con il fiato sospeso i suoi potenziali acquirenti.