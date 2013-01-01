Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, caratteristiche sistema operativo: Android o Tizen?

Redazione Avatar

di Redazione

01/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche, vede aumentale le quotazioni di Tizen, il nuovo sistema operativo che andrà a caratterizzare parte dei device del futuro prodotti da Samsung. Queste, almeno, sono le indiscrezioni riportate da alcune fonti asiatiche, tra cui il sito giapponese Daily Yomiuri, che sembra dare addirittura quasi per scontata una soluzione di questo tipo. Curioso sottolineare che, parallelamente, molti media europei parlano invece dell'esordio del sistema operativo Android Key Lime Pie, proprio in occasione del lancio sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S4, che, lo ricordiamo, dovrebbe avvenire nel mese di aprile. Ad oggi, è praticamente impossibile propendere verso l'una o l'altra soluzione, ma sta di fatto che il Samsung Galaxy S4 tiene già da ora con il fiato sospeso i suoi potenziali acquirenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, primi dubbi sui tempi di rilascio

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 sempre più diffuso

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018