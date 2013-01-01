Aggiornamento Galaxy S3, primi dubbi sui tempi di rilascio

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] L'aggiornamento Galaxy S3 sta procedendo piuttosto bene, almeno osservando quotidianamente l'elenco dei Paesi in cui il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 ha fatto la propria apparizione sui vari Samsung Galaxy S3. Come ormai noto, l'unica versione che ha visto ufficializzato l'update in Italia è stata quella marchiata Vodafone, mentre per tutte le altre non possiamo fare altro che portare avanti delle ipotesi. Nonostante le sensazioni siano positive, l'aggiornamento Galaxy S3 non ha presentato ulteriori novità nel corso degli ultimi dieci giorni, iniziando a creare i primi mugugni in Rete, soprattutto da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand, oltre a quello marchiato 3, che magari si aspettavano tempi di rilascio più ristretti. Staremo a vedere se l'Epifania porterà con sé Android Jelly Bean 4.1.2 anche per questa tipologia di device.