Samsung Galaxy S4, caratteristiche materiali ad una svolta

Il Samsung Galaxy S4 potrebbe andare incontro ad una svolta, per quanto concerne le caratteristiche dei materiali utilizzati, considerando che la casa produttrice coreana pare sia propensa a dire addio al poliuretano e la plastica, per concentrarsi maggiormente su quelli di natura metallica. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono direttamente dal web, che accompagnano quelle relative ad uno spessore del Samsung Galaxy S4 che dovrebbe raggiungere la soglia di 9,1 millimetri. Se le voci dovessero essere confermate dai fatti, allora il colosso coreano darebbe un segnale ai propri utenti, che, in occasione del lancio sul mercato del Samsung Galaxy S3, si erano lamentati in modo quasi esclusivo proprio sulle caratteristiche dei materiali utilizzati dall'azienda, ritenuti più fragili rispetto a quelli che potrebbero contraddistinguere il Samsung Galaxy S4.