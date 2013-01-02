Aggiornamento Galaxy S3, segnali incoraggianti su tempi e migliorie

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view"] [/caption] L'aggiornamento Galaxy S3, è in questo momento, uno degli argomenti più caldi nel settore smartphone, considerando le grandi aspettative che gli utenti nutrono, nell'ottica dell'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 su un device del calibro del Samsung Galaxy S3, che tempo fa, non a caso, ha superato la soglia di trenta milioni di vendite. In queste ore, più in particolare, emergono da alcune community di settore dei feedback che lasciano ben sperare tutti coloro che sono in attesa dell'aggiornamento Galaxy S3, soprattutto in riferimento al target più ampio in Italia, vale a dire quello in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand. Il multi view pare dare segnali incoraggianti, mentre la durata della batteria potrebbe essere tornata finalmente a livelli sufficienti, fermo restando che i commenti degli utenti, ad oggi, sono ancora rarissimi.