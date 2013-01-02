Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, arriva Android 4.2.1

02/01/2013

Aggiornamento Galaxy S2 che continua a non riservare buone notizie, per tutti coloro che ancora attendono l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 sullo stesso Samsung Galaxy S2. Di tanto in tanto, però, spuntano fuori delle ROM che, al dì là di tutto, danno la percezione del fatto che, nel ricevere nuovi aggiornamenti, il popolare smartphone probabilmente non andrebbe incontro a problemi di alcun tipo. Vedere per credere l'arrivo sulla scena della nuova CyanogenMod 10.1, basata sul sistema operativo Android 4.2.1 e in grado di fornire già delle interessanti indicazioni, per quanto concerne la discreta stabilità del Samsung Galaxy S2, una volta installato il nuovo pacchetto software. Di seguito, in ogni caso, vi riportiamo il link al download della ROM, con tutte le avvertenze del caso e il declino di ogni responsabilità.
