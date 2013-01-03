Samsung Galaxy S4 e caratteristiche: GT-Q1000 il primo con display flessibile

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 pare non sarà il primo device con delle caratteristiche precise precise, per quanto concerne il display. In passato, infatti, diversi addetti ai lavori avevano ipotizzato che lo smartphone in questione potesse essere il primo con uno schermo flessibile, lanciando quindi una nuova generazione di device concepiti dal colosso coreano, con sistema operativo Android. Ebbene, secondo quanto affermato di recente da SamMobile, pare che il primo smartphone a fare un passo di questo tipo avrà come sigla "Q-1000", dando così vita ad una nuova famiglia di dispositivi. Difficile, al momento, dire quali saranno le caratteristiche del modello in questione, ma è praticamente certo che non si tratterà del nuovo Samsung Galaxy S4, per il quale, comunque, il colosso coreano potrebbe riservare sorprese di altra natura. Staremo a vedere quali indiscrezioni verranno alla luce nelle prossime settimane sul Samsung Galaxy S4.