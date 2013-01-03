Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 Tim, incertezza sui tempi di rilascio

03/01/2013

[caption id="attachment_1514" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 aggiornamento[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che inizia a creare forti incertezze, almeno in riferimento al target che è in possesso di un Samsung Galaxy S3 Tim, considerando che l'operatore, in questo momento, pare non essere in grado di dare una data, anche approssimativa, per quanto concerne i tempi di rilascio dell'update. Scontato che le versioni del Samsung Galaxy S3 no brand e marchiate 3 potranno godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista, gli utenti Tim speravano e sperano tuttora, comunque, che non si venga a ripetere la stessa storia dell'aggiornamento Galaxy S3 relativo ad Android Jelly Bean 4.1.1, quando fu necessario attendere quasi un mese più del dovuto, prima di toccare con mano l'update. L'approccio da parte di Tim su Facebook, sotto questo punto di vista, non è dei più incoraggianti.

