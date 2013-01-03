Aggiornamento Galaxy S3, bug morte improvvisa risolto

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che potrebbe portare con sé la risoluzione del fastidioso bug della morte improvvisa per lo smartphone. Sono queste le prime frammentarie notizie che giungono dal web nelle prime ore della mattinata, che, in qualche modo, confermano quanto affermato nella giornata di ieri da SamMobile, a sua volta concentrata su un nuovo update menzionato da Samsung Benelux. In attesa che l'aggiornamento Galaxy S3 più atteso sia diffuso su scala mondiale, vale a dire quello dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 e che nel corso delle ultime due settimane hanno denunciato il riavvio ingiustificato del modello, a breve potranno mettersi alle spalle il problema, auspicando che possa giungere nel più breve tempo possibile anche la patch per la questione sicurezza.