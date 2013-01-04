Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.2 riprende in Francia

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che fa registrare delle novità anche per quanto concerne l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 sul dispositivo. A quanto pare, infatti, i primissimi giorni del nuovo anno sono riusciti a portare il suddetto update anche in Francia, fermo restando che in questa circostanza, così come avvenuto in Italia, non si può parlare ancora di piena diffusione del pacchetto software. Si tratta, in ogni caso, di un segnale abbastanza importante, che testimonia come Samsung non sia concentrata in modo esclusivo sulle varie patch da mettere a disposizione degli utenti, con un chiaro riferimento ai bug di sicurezza e di morte improvvisa del Samsung Galaxy S3. Insomma, il produttore coreano non si è dimenticato dell'aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.1.2 e i prossimi giorni potrebbero riservare novità interessanti, sotto questo punto di vista.