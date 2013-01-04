Samsung Galaxy S4, caratteristiche sistema operativo: Android quasi sicuramente

[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 dovrebbe contare sulle caratteristiche del sistema operativo Android, per la precisione Android Key Lime Pie 5. Sono queste le ultime indiscrezioni, che sono sono state riportate da una fonte del calibro di SamMobile, in grado di dare per scontata l'associazione tra un device, il cui nome in codice è GT-I9500 (insieme al cosiddetto GT-I9505) e l'OS di Google. A questo punto, pertanto, sembrano essere venute meno improvvisamente le voci relative alla possibile adozione del nuovissimo sistema operativo Tizen, relativamente proprio ad un progetto del calibro del Samsung Galaxy S4, con la casa produttrice coreana che avrebbe pertanto scelto di non correre alcun rischio, con quello che, con ogni probabilità, sarà il suo smartphone di punta nel corso del 2013. Saranno confermate le caratteristiche del sistema operativo per il Samsung Galaxy S4?