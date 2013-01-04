Samsung Galaxy S3, aggiornamento sicurezza già arrivato?

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Si pensava che il Samsung Galaxy S3 dovesse ricevere tra non molto l'aggiornamento che consentirà di risolvere il problema sicurezza, emerso per i principali dispositivi lanciati sul mercato dal produttore coreano negli ultimi due anni, dopo un'attesa probabilmente andata oltre le previsioni, se si pensa che la stessa Samsung, ormai oltre due settimane fa, aveva preannunciato una soluzione in tempi brevissimi. L'ufficialità dell'aggiornamento Galaxy S3 basato sul problema della morte istantanea dello smartphone Android, infatti, ha aperto la strada per la risoluzione di quest'altra spinosa questione, ma, a quanto pare, il recente update pare consentire di mettersi alle spalle anche lo stesso problema della sicurezza. I cicli chiusi e quelli in corso, in ogni caso, non rappresenteranno un ostacolo per la piena diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 sul Samsung Galaxy S3, con un particolare riferimento alla versione no brand del dispositivo, ampiamente diffusa in Italia.