Samsung Galaxy S4, caratteristiche nella foto definitiva?

05/01/2013

[caption id="attachment_3263" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è apparso in queste ore in una foto, che mostra alcune possibili caratteristiche estremamente interessanti per il nuovo device Android. Nessuna menzione per quanto concerne un argomento cari agli utenti, vale a dire la sua data di uscita, ma dall'immagine in questione emergono degli aspetti relativi al design sui quali vale effettivamente la pena soffermarsi. Se da un lato l'aspetto del Samsung Galaxy S4 sembra dare continuità a quella del Samsung Galaxy S3, infatti, dall'altro un occhio più attento può subito notare come, in realtà, la cornice del device sia decisamente più sottile, rispetto a quella del suo predecessore. La foto del Samsung Galaxy S4 è stata portata alla luce da SamMobile, che, pur non dando per scontato che sarà effettivamente questo il concept definitivo del modello, allo stesso tempo ostenta una certa sicurezza.

