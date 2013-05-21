Aggiornamento Galaxy S3 a Jelly Bean 4.3: nuove prospettive sull'uscita
di Redazione
21/05/2013
[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 sempre più al centro di speculazioni, per quanto concerne l'arrivo sul mercato delle prossime versioni di Android Jelly Bean. A quanto pare, infatti, l'arrivo sul mercato di Android Jelly Bean 4.3 potrebbe avvenire prima dei due mesi indicati da alcuni produttori nel corso degli ultimi giorni (sull'onda della delusione, per la mancata presentazione del sistema operativo all'evento tenuto da Google a San Francisco). In particolare, pare che il suddetto sistema operativo possa essere presentato a inizio giugno, con i nuovi dispositivi appartenenti alla famiglia Nexus, creando la giusta prospettiva per vedere l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.3 sul Samsung Galaxy S3 non oltre lo scorcio finale della stagione estiva. Ricordiamo che SamMobile, per il Galaxy S3, prevede l'iniziale rilascio di Android 4.2.2 nel giro di un mese.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 Active vs Samsung Galaxy S4 Mega: scheda tecnica a confronto
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016