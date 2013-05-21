Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean in Italia: a chi tocca dopo Vodafone?

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2013

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto da qualche ora l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean anche in Italia, con il modello Vodafone che ha avuto modo di fare questo passo per primi, dopo non meno di tre mesi di attesa per i tantissimi utenti che nel nostro Paese hanno deciso di effettuare l’acquisto. E’ importante ricordare che l’update è stato messo a disposizione dei Samsung Galaxy S Advance e che i primissimi commenti di coloro che hanno effettuato l’aggiornamento via Odin, fortunatamente, sembrano essere piuttosto incoraggianti sulle performance del dispositivo dopo l’arrivo di Android Jelly Bean. Probabile che adesso tocchi al Samsung Galaxy S Advance no brand, o, in alternativa, per i modelli H3G, per i quali l’aggiornamento dovrebbe arrivare entro i prossimi dieci giorni.

