Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean in Italia: a chi tocca dopo Vodafone?
di Redazione
21/05/2013
[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto da qualche ora l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean anche in Italia, con il modello Vodafone che ha avuto modo di fare questo passo per primi, dopo non meno di tre mesi di attesa per i tantissimi utenti che nel nostro Paese hanno deciso di effettuare l’acquisto. E’ importante ricordare che l’update è stato messo a disposizione dei Samsung Galaxy S Advance e che i primissimi commenti di coloro che hanno effettuato l’aggiornamento via Odin, fortunatamente, sembrano essere piuttosto incoraggianti sulle performance del dispositivo dopo l’arrivo di Android Jelly Bean. Probabile che adesso tocchi al Samsung Galaxy S Advance no brand, o, in alternativa, per i modelli H3G, per i quali l’aggiornamento dovrebbe arrivare entro i prossimi dieci giorni.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3 a Jelly Bean 4.3: nuove prospettive sull'uscita
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, altro aggiornamento in Rete
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015