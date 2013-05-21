Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, altro aggiornamento in Rete

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 a prezzo basso fa registrare un aggiornamento dopo l'altro, per quanto concerne le offerte che si susseguono in Rete negli ultimi tempi. Nel corso delle ultime ore, infatti, abbiamo avuto modo di registrare la nuova offerta del sito elettrosika.it, con la quale il Samsung Galaxy S4 è stato proposto al pubblico al prezzo di 545 euro, praticamente il più basso da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato. Va precisato che le spese di spedizione, in questo caso, ammontano a 11 euro, con la possibilità di scegliere tra le principali colorazioni del Samsung Galaxy S4 presenti sul mercato. Insomma, siamo già a 150 euro sotto il prezzo di listino. Chi intende scoprire maggiori dettagli su questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, può collegarsi a questa pagina.