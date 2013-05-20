Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean: disponibile per Vodafone in Italia

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di una settimana di alti e bassi, per quanto concerne l’arrivo sul mercato del sistema operativo Android Jelly Bean. Se da un lato la situazione sembra essersi sbloccata in Europa, a proposito del Samsung Galaxy S Advance NFC, allo stesso tempo qualcuno, in Italia, sarà probabilmente restato deluso. L’annuncio dell’operatore Tre, che aveva preannunciato il rilascio dell’aggiornamento durante la seconda metà del mese di maggio, ha con ogni probabilità illuso qualcuno che la situazione si sarebbe sbloccata già attorno al 15 maggio. Così non è stato e, scongiuri a parte, è opportuno ricordare che già in passato l’operatore ha previsto in modo non corretto l’uscita dell’aggiornamento di Android Jelly Bean per lo stesso Samsung Galaxy S Advance. Sarà la volta buona anche per l’Italia? Ultim'ora: attorno alle 12.02, l'aggiornamento Jelly Bean è stato messo a disposizione degli utenti italiani, in possesso di un Samsung Galaxy S Advance Vodafone.