Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean in Inghilterra

Redazione Avatar

di Redazione

20/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance diretto al sistema operativo Android Jelly Bean da qualche ora anche in Inghilterra. E' di questa mattina, infatti, la notizia del rilascio del tanto atteso update anche per il Samsung Galaxy S Advance brandizzato Vodafone, con ulteriori segnali positivi per gli utenti che attendono notizie qui in Italia. Dopo alcune settimane di attesa, infatti, la diffusione del suddetto aggiornamento è ripresa anche per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance senza il modulo NFC, che in Italia rappresenta la variante maggiormente venduta. L'auspicio è che anche in questo caso i feedback siano positivi, in modo tale da creare il giusto presupposto per toccare con mano Android Jelly Bean qui da noi entro il mese di maggio, come promesso dall'operatore Tre.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean: disponibile per Vodafone in Italia

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, video completo sulle sue caratteristiche

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018