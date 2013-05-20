Aggiornamento Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean in Inghilterra

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance diretto al sistema operativo Android Jelly Bean da qualche ora anche in Inghilterra. E' di questa mattina, infatti, la notizia del rilascio del tanto atteso update anche per il Samsung Galaxy S Advance brandizzato Vodafone, con ulteriori segnali positivi per gli utenti che attendono notizie qui in Italia. Dopo alcune settimane di attesa, infatti, la diffusione del suddetto aggiornamento è ripresa anche per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance senza il modulo NFC, che in Italia rappresenta la variante maggiormente venduta. L'auspicio è che anche in questo caso i feedback siano positivi, in modo tale da creare il giusto presupposto per toccare con mano Android Jelly Bean qui da noi entro il mese di maggio, come promesso dall'operatore Tre.