Samsung Galaxy S4, video completo sulle sue caratteristiche

Samsung Galaxy S4 cover

Il Samsung Galaxy S4 è stato protagonista di un video assolutamente interessante, considerando che il filmato è stato pubblicato direttamente dallo staff di SamMobile. Il contributo, più in particolare, è utile per comprendere pienamente quello che è il potenziale del dispositivo, sia da un punto di vista hardware, sia per quanto concerne la questione software. All'interno del video in questione, infatti, possiamo individuare tutto il potenziale del Samsung Galaxy S4, anche dal punto di vista della fotocamera, fino ad arrivare alla potenza del processore, che ha davvero poco eguali sparsi in giro. Non è stato poi trascurato, per forza di cose, il design del modello, che, se per certi versi riprendere le linee guida del Samsung Galaxy S3, allo stesso tempo, ad un occhio più attento, potrà risultare certamente interessante. Non resta che visualizzare il video integrale sul Samsung Galaxy S4.