Aggiornamento Galaxy S2, nuove tempistiche per Android Jelly Bean 4.2.2
di Redazione
19/05/2013
[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 molto vicino ad una doppia svolta, considerando che gli utenti in attesa di una nuova versione di Android Jelly Bean, adesso hanno qualche motivo in più per essere ottimisti. La mancata presentazione di Android 4.3 durante l’evento di Google a San Francisco, infatti, poteva generare delle conseguenze negative per diversi modelli di fascia alta, tra cui lo stesso Samsung Galaxy S2 ed il Samsung Galaxy S3. A quanto pare, però, l’appuntamento potrebbe essere rinviato solo di poche settimane: in molti, infatti, danno per scontato che il nuovo Nexus 4 sarà presentato il 10 giugno, insieme allo stesso Android 4.3. Qualora le voci si dovessero rivelare veritiere, andrebbe ad accelerare anche il processo che porterà prossimamente l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2 sul Samsung Galaxy S2, limitando il fenomeno della frammentazione.
