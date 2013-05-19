Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUAME2 anche per i Vodafone

[caption id="attachment_4338" align="aligncenter" width="491"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 disponibile da qualche ora, non solo per i modelli no brand. L'update, ovviamente basato ancora sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, porta con sé l'etichetta I9505XXUAME2 e questa volta è dedicato a tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S4 brandizzato Vodafone. Secondo le ultime indiscrezioni, non si dovrebbe trattare di un aggiornamento in grado di rivoluzionare lo smartphone, ma, allo stesso tempo, potrebbero essere apportate delle importanti correzioni per migliorare complessivamente il dispositivo, grazie alla risoluzione di una serie di bug. Insomma, tutto lascia pensare che si possa andare incontro ad un aggiornamento per il Samsung Galaxy S4, necessario per migliorare le performance generali del modello, in attesa del firmware che libererà spazio nella sua memoria.