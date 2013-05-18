Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, il punto sul rilascio

[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre più vicino al sistema operativo Android Jelly Bean. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, abbiamo avuto modo di assistere ad una serie di rilasci molto interessanti, anche se, a differenza di quanto avvenuto un paio di settimane fa, questa volta è toccato agli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance NFC. Diversi i Paesi interessati dalla notizia, con un particolare riferimento alla Serbia, alla Germania, fino ad arrivare anche all'Ungheria. Paradossalmente, stando a quanto riportato dagli utenti che hanno testato i vari firmware scaricandoli via Odin, sembra essere quest'ultimo quello capace di dare maggiori garanzie in termini di stabilità. E in Italia? Al momento, tutto tace attorno all'arrivo dell'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance.