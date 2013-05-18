Aggiornamento Galaxy S4, in arrivo Jelly Bean per liberare la memoria
di Redazione
18/05/2013
[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 vicino come non mai ad una nuova e significativa variante di Android Jelly Bean, considerando che la casa produttrice sembra aver preso coscienza dei problemi riguardanti la memoria del dispositivo. In molti, infatti, nel corso degli ultimi giorni non hanno nascosto le lamentele per l'eccessiva occupazione della memoria del Samsung Galaxy S4, sin dal momento in cui è stato effettuato l'acquisto del dispositivo. Dopo aver minimizzato la questione, con tanto di comunicazione ufficiale, Samsung pare aver cambiato approccio alla questione e, tramite una dichiarazione da parte di un suo portavoce, ha praticamente ufficializzato un nuovo aggiornamento Galaxy S4, che dovrebbe decisamente migliorare la situazione sotto questo punto di vista, anche se non è stato specificato in che misura.
Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, il punto sul rilascio
Aggiornamento Galaxy S Advance, Tim parla di Jelly Bean
