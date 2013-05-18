Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, in arrivo Jelly Bean per liberare la memoria

Redazione Avatar

di Redazione

18/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 vicino come non mai ad una nuova e significativa variante di Android Jelly Bean, considerando che la casa produttrice sembra aver preso coscienza dei problemi riguardanti la memoria del dispositivo. In molti, infatti, nel corso degli ultimi giorni non hanno nascosto le lamentele per l'eccessiva occupazione della memoria del Samsung Galaxy S4, sin dal momento in cui è stato effettuato l'acquisto del dispositivo. Dopo aver minimizzato la questione, con tanto di comunicazione ufficiale, Samsung pare aver cambiato approccio alla questione e, tramite una dichiarazione da parte di un suo portavoce, ha praticamente ufficializzato un nuovo aggiornamento Galaxy S4, che dovrebbe decisamente migliorare la situazione sotto questo punto di vista, anche se non è stato specificato in che misura.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, il punto sul rilascio

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, Tim parla di Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018