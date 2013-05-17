Aggiornamento Galaxy S Advance, Tim parla di Jelly Bean

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean che continua a fare passi in avanti, in vista della sua uscita in Italia. Al dì là dei rilasci che stiamo registrando in giro per l’Europa, in riferimento sia al Samsung Galaxy S Advance con modulo NFC, sia privo di tale plus, è importante evidenziare la presa di posizione da parte dei singoli operatori. Da un lato, infatti, abbiamo Tre che continua ad affermare che l’update dovrebbe essere in uscita entro la seconda metà del mese di maggio, mentre Tim si dice sicura che i lavori sono ormai agli sgoccioli, anche se la decisione della compagnia telefonica è quella di non rilasciare alcuna comunicazione, in merito alla possibile data di uscita. Insomma, ancora pochi giorni e gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S Advance ne sapranno di più su Android Jelly Bean.