Aggiornamento Galaxy S3: Android Jelly Bean 4.2.3 o Android 4.3?

17/05/2013

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 forse più distante da Android Jelly Bean 4.3, rispetto a quanto è stato detto nel corso dei giorni scorsi. Al dì là dei tempi necessari per il suo rilascio effettivo sul mercato, infatti, va tenuta in considerazione una nota ufficiale da parte di SIG, azienda che porterà il sistema Bluetooth Low Energy proprio all’interno dei device caratterizzati dall’OS di Google. Il produttore, più in particolare, ha fatto sapere che la novità sarà disponibile nel giro di un paio di mesi, quando sarà rilasciato un nuovo sistema operativo. In molti leggono in questa novità un probabile slittamento di Android 4.3, con conseguenze indirette anche per il Samsung Galaxy S3. Considerando che ora si parla anche del possibile arrivo di Android 4.2.3, appare più incerto che mai il futuro del Samsung Galaxy S3.

