Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean manca ancora l'appuntamento in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

17/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora fermo in Italia, come era facile immaginare. Nonostante siamo entrati nelle seconda metà del mese di maggio, infatti, il sistema operativo Android Jelly Bean non risulta ancora disponibile per il Samsung Galaxy S Advance Tre, fermo restando che l’operatore ha preannunciato novità, sotto questo punto di vista, proprio nel giro di quindici giorni. Tanto era bastato, in diverse circostanze, a far prevedere che nella giornata di ieri l’update avrebbe fatto già la sua comparsa sul mercato italiano, complice anche i risultati positivi conseguiti dall'ultimo aggiornamento ufficiale ad Android Jelly Bean, rilasciato in settimana in Serbia. A quanto pare, però, sarà necessario ancora attendere qualche giorno prima di fare questo passo con il Samsung Galaxy S Advance, almeno per quanto riguarda il mercato italiano.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3: Android Jelly Bean 4.2.3 o Android 4.3?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 Nexus Edition, schede tecniche a confronto

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018