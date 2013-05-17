Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean manca ancora l'appuntamento in Italia

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora fermo in Italia, come era facile immaginare. Nonostante siamo entrati nelle seconda metà del mese di maggio, infatti, il sistema operativo Android Jelly Bean non risulta ancora disponibile per il Samsung Galaxy S Advance Tre, fermo restando che l’operatore ha preannunciato novità, sotto questo punto di vista, proprio nel giro di quindici giorni. Tanto era bastato, in diverse circostanze, a far prevedere che nella giornata di ieri l’update avrebbe fatto già la sua comparsa sul mercato italiano, complice anche i risultati positivi conseguiti dall'ultimo aggiornamento ufficiale ad Android Jelly Bean, rilasciato in settimana in Serbia. A quanto pare, però, sarà necessario ancora attendere qualche giorno prima di fare questo passo con il Samsung Galaxy S Advance, almeno per quanto riguarda il mercato italiano.