Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 Nexus Edition, schede tecniche a confronto

[caption id="attachment_4677" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 Limited Edition[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S4 Nexus Edition sono caratterizzati da una scheda tecnica molto più simile di quanto si possa pensare. Presentato pochi giorni fa, in occasione dell'evento tenuto da Google a San Francisco, il nuovo dispositivo ha un comparto hardware praticamente identico a quello del suo predecessore, anche per quanto concerne il processore e la fotocamera. Le novità più rilevanti portate dal Samsung Galaxy S4 Nexus Edition, invece, si concentrano sul sistema operativo, soprattutto se consideriamo che Android è nella sua versione "pura", garantita anche per i dispositivi Nexus, con tanto di bootloader sbloccato. Da precisare che, sulla carta, l'azienda non prevedere per ora la sua commercializzazione in Italia, ma le cose potrebbero anche cambiare in futuro.