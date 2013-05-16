Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 Nexus Edition, schede tecniche a confronto

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4677" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Limited Edition Samsung Galaxy S4 Limited Edition[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy S4 Nexus Edition sono caratterizzati da una scheda tecnica molto più simile di quanto si possa pensare. Presentato pochi giorni fa, in occasione dell'evento tenuto da Google a San Francisco, il nuovo dispositivo ha un comparto hardware praticamente identico a quello del suo predecessore, anche per quanto concerne il processore e la fotocamera. Le novità più rilevanti portate dal Samsung Galaxy S4 Nexus Edition, invece, si concentrano sul sistema operativo, soprattutto se consideriamo che Android è nella sua versione "pura", garantita anche per i dispositivi Nexus, con tanto di bootloader sbloccato. Da precisare che, sulla carta, l'azienda non prevedere per ora la sua commercializzazione in Italia, ma le cose potrebbero anche cambiare in futuro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean manca ancora l'appuntamento in Italia

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, nuovo aggiornamento per i modelli NFC

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018