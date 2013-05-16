Samsung Galaxy S Advance, nuovo aggiornamento per i modelli NFC

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance protagonista di un nuovo aggiornamento, anche se questa volta incentrato sulla versione dotata del modulo NFC. La notifica è apparsa sul sito di SamMobile e, contrariamente a quanto avviene di solito, la fonte non ha specificato se si tratta di Android Jelly Bean 4.1.2, oppure se siamo al cospetto di una semplice miglioria per il sistema operativo Android Gingerbread. Va precisato che l’update è stato reso disponibile nei Paesi baltici, senza un preciso riferimento ad una nazione, rispetto ad un’altra. Ricordiamo che poche ore prima il Samsung Galaxy S Advance aveva ricevuto un ulteriore aggiornamento in Serbia, anche se, in quel caso è stato specificato subito che fosse Android Jelly Bean il sistema operativo che è stato diffuso. Nelle prossime ore ne sapremo di più sui suoi plus. Aggiornamento: SamMobile ha specificato che si tratta di Android Jelly Bean 4.1.2.