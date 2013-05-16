Samsung Galaxy S4, prezzo in Italia: ancora offerte a 589 euro

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato da poco commercializzato in Italia, ed è probabilmente per questo che sorprendono le innumerevoli offerte per lo smartphone. Vedere per credere quanto proposto in questi giorni dal sito glistockisti.it, grazie al quale è possibile effettuare l'acquisto del dispositivo caratterizzato dal sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 a 589 euro. Come molti utenti sapranno, siamo decisamente al dì sotto del prezzo di listino del Samsung Galaxy S4, fissato dal canto suo a 699 euro solo fino a poche settimane fa. Scontato, dunque, che si parli del Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, anche perché nei punti vendita "fisici" difficilmente raggiungeremo questi livelli di costo per gli utenti nei prossimi mesi, considerando anche l'elevata mole di richieste che gravita attorno ad uno smartphone di questo tipo.