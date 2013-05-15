Samsung Galaxy S4 Nexus Edition, scheda tecnica e uscita in Italia

[caption id="attachment_4669" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 Nexus Edition rappresenta la principale novità dell'evento Google che si sta tenendo a San Francisco in queste ore. Siamo al cospetto di un dispositivo che, in pratica, avrà la medesima scheda tecnica del Samsung Galaxy S4, ma, allo stesso tempo, riuscirà a differenziarsi dal punto di vista software. Il motivo? Il Samsung Galaxy S4 Nexus Edition è dotato del sistema operativo Android "puro", vale a dire quello che è possibile toccare con mano con i vari device appartenenti alla famiglia Nexus, a loro volta sempre in prima linea per il rilascio di un nuovo aggiornamento. La sua commercializzazione avverrà solo negli Stati Uniti, con la possibilità di acquistarlo attraverso il Google Play Devices, a partire dal 26 Giugno, con un prezzo fissato a 649 dollari. In molti, anche in Italia, faranno carte false pur di portarselo a casa. Vi lasciamo alla diretta streaming dell'evento Google: