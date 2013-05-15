Aggiornamento Galaxy S2, ore decisive per Android Jelly Bean 4.3

[caption id="attachment_4294" align="aligncenter" width="495"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.3 tema a dir poco caldo in queste ore. Tra poco, infatti, si terrà l’evento Google con il quale scopriremo se la casa produttrice è in grado o meno di presentare quantomeno il suddetto sistema operativo, dopo la temporanea rinuncia ad Android Key Lime Pie 5.0. Sono diversi gli addetti ai lavori a dare per scontato che, qualora dovesse essere realmente l’occasione giusta per toccare con mano Android 4.3, il Samsung Galaxy S2 dovrebbe beneficiare di questa svolta imprevista per il colosso di Mountain View. Insomma, ancora poche ore e finalmente milioni di utenti potranno scoprire se Android Jelly Bean 4.2.2 sarà o meno l’ultimo aggiornamento ufficiale per il Samsung Galaxy S2, fermo restando che restano da valutare i tempi dei singoli (ed eventuali) rilasci.