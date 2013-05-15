Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean in nuovi Paesi

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance nuovamente protagonista di novità positive, per quanto concerne l’arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean sullo smartphone, considerando che dopo quasi due settimane di blocco totale, l’update ha ripreso la sua marcia. Come riportato da SamMobile, più in particolare, l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance è disponibile via Odin per coloro che hanno deciso di acquistare il modello in Serbia, dove ormai tutti possono toccare con mano il suddetto firmware, fino ad arrivare addirittura al Kazakhstan. Insomma, adesso sembra essere effettivamente possibile sperare in qualche interessante novità anche in Italia, dove l’unico soggetto a sbilanciarsi è stato l’operatore Tre. Possibile che il Samsung Galaxy S Advance possa fare uno step di questo tipo durante la seconda metà del mese di maggio, come dichiarato su Facebook?