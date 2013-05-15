Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 blu, eccolo in foto

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4648" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 blu Samsung Galaxy S4 blu[/caption] Il Samsung Galaxy S4 di colore blu sarà lanciato sul mercato giapponese nel corso delle prossime ore, grazie al progetto portato avanti dall'operatore NTT DoCoMo. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono direttamente dal web, con la prospettiva di fare un passo, da parte della casa produttrice, sul quale in pochi avrebbero scommesso fino a qualche giorno fa. Ancora ufficiose, poi, le notizie riguardanti il possibile arrivo di questa versione del Samsung Galaxy S4 in Europa e in Italia. Non è possibile dire con certezza se il modello sarà commercializzato anche da noi, considerando che molto dipenderà dall'andamento delle vendite del modello, nei Paesi in cui Samsung deciderà di testare il dispositivo nella stessa colorazione del Samsung Galaxy S3.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean in nuovi Paesi

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 a Jelly Bean 4.2.2, link al download della CyanogenMod 10.1

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018