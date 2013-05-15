Samsung Galaxy S4 blu, eccolo in foto

[caption id="attachment_4648" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 blu[/caption] Il Samsung Galaxy S4 di colore blu sarà lanciato sul mercato giapponese nel corso delle prossime ore, grazie al progetto portato avanti dall'operatore NTT DoCoMo. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono direttamente dal web, con la prospettiva di fare un passo, da parte della casa produttrice, sul quale in pochi avrebbero scommesso fino a qualche giorno fa. Ancora ufficiose, poi, le notizie riguardanti il possibile arrivo di questa versione del Samsung Galaxy S4 in Europa e in Italia. Non è possibile dire con certezza se il modello sarà commercializzato anche da noi, considerando che molto dipenderà dall'andamento delle vendite del modello, nei Paesi in cui Samsung deciderà di testare il dispositivo nella stessa colorazione del Samsung Galaxy S3.