Aggiornamento Galaxy S3 a Jelly Bean 4.2.2, link al download della CyanogenMod 10.1

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2013

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 capace di far emergere notizie estremamente interessanti, in queste ore, per quanto concerne l’arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 sul dispositivo. Nulla di ufficiale, almeno per ora, per l’utenza che ha deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S3, ma indicazioni incoraggianti dalla cosiddetto CyanogenMod 10.1, da qualche ora disponibile anche per lo smartphone. Per quanto concerne i plus associati a questa nuova ROM, , vanno messi in evidenza i miglioramenti apportati a Google Now, senza dimenticare la nuova barra delle impostazioni rapide e Photosphere. Gli utenti che hanno conoscenze più avanzate e che intendono toccare con mano l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S3 tramite la CyanogenMod 10.1, possono accedere a questa pagina.

