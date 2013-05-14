Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a giorni, Tre non smentisce

14/05/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance effettivamente in arrivo nel corso dei prossimi giorni, per quanto concerne il sistema operativo Android Jelly Bean. Questa, almeno, è l'opinione che è possibile maturare in questi giorni grazie alla presa di posizione da parte dell'operatore Tre, che di recente ha confermato la diffusione dell'update per il Samsung Galaxy S Advance entro la seconda metà del mese di maggio. Ovviamente, la notizia va in qualche modo circoscritta al solo aggiornamento per il modello brandizzato, ma è chiaro che se il modello in questione dovesse fare uno step di questo tipo, i segnali positivi avrebbero valore anche per le altre varianti del Samsung Galaxy S Advance in commercio in Italia. Insomma, tutto lascia pensare che la telenovela relativa all'aggiornamento Jelly Bean sia prossima alla risoluzione.

