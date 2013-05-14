Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, ecco a cosa serve I9505XXUAME2

14/05/2013

[caption id="attachment_4338" align="aligncenter" width="491"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 attuale come non mai, in considerazione del fatto che, in queste ore, è iniziato in alcuni Paesi europei il rilascio di un nuovo firmware, il cui nome in codice è I9505XXUAME2. Non è stato fornito ancora un changelog ufficiale da parte della casa produttrice, in grado di far emergere quali sono i reali passi in avanti che il Samsung Galaxy S4 ha fatto in seguito al suddetto aggiornamento, anche se alcune testimonianze online dovrebbero chiarire la faccenda. In particolare, pare siano stati risolti alcuni micro-lag che, a loro volta, erano legati al consumo associato ad alcune applicazioni preinstallate sullo stesso Samsung Galaxy S4. Insomma, a nemmeno un mese dalla sua commercializzazione, lo smartphone riceve già il suo secondo aggiornamento ufficiale.

